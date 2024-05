Er kompinierte den Disney-Ohrwurm "Probier's mal mit Gemütlichkeit" (im Original: "The Bare Necessities") aus dem "Dschungelbuch": US-Komponist Richard Sherman ist im Alter von 95 Jahren gestorben. Der Schöpfer der Filmmusik von "Mary Poppins" und "Das Dschungelbuch" starb in Beverly Hills, wie Disney am Samstag mitteilte. Zusammen mit seinem 2012 verstorbenen Bruder Robert hatte er zwischen 1960 und 1973 über 200 Lieder für 27 Filme und rund 20 Fernsehproduktionen geschrieben.