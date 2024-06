Von Susanne Zobl

Wie famos das klingen kann, wenn ein wahrhaftig der Musik verpflichteter Dirigent ein Orchester leitet, ließ Riccardo Muti beim Gastspiel mit seinem Jugendorchester, dem Orchestra Giovanile Luigi Cherubini, im Wiener Musikverein hören. Vor 20 Jahren gründete er ein Orchester für junge Talente zwischen 18 und 27 Jahren. Naturgemäß in wechselnder Besetzung tritt dieser Klangkörper beim Ravenna Festival, in Salzburg, wo er fünf Jahre unter Mutis Leitung die Pfingstfestspiele bestritt, und an den bedeutendsten Häusern zurecht als junger Botschafter der Musik Italiens auf.