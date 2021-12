Riccardo Ehrman ist tot – der Journalist, der den Mauerfall auslöste

Erinnerungen

Jedes Jahr vor dem 9. November, dem Jahrestag des Falls der Berliner Mauer, suchten Zeitungen, Radio- und Fernsehsender in Deutschland, Italien und anderen Ländern Riccardo Ehrman für Interviews und Erinnerungen an diesem historischen Tages auf. Ehrman lebte mit seiner Frau Margherita im historischen Zentrum der spanischen Hauptstadt. Er war polnisch-jüdischer Herkunft und wurde am 4. November 1929 in Florenz geboren. Im Alter von 13 Jahren wurde er im Internierungslager von Ferramonti di Tarsia in der süditalienischen Provinz Cosenza inhaftiert, wo er im September 1943 von den Briten befreit wurde.

Nach Stationen in Kanada und New York wurde Ehrman Mitte der 1970er-Jahre von Ansa als Korrespondent nach Ost-Berlin entsandt, wechselte 1982 in das Korrespondenzbüro in Neu-Delhi und kehrte 1985 nach Ost-Berlin zurück. Im Jahr 1991 übernahm er die Leitung des Ansa-Büros in Madrid, wo er bis zu seiner Pensionierung tätig war. Er hinterlässt einen Sohn aus erster Ehe.