Umstrittener "Tannhäuser" wird abgesetzt

Rheinopern-Intendant Christoph Meyer machte es kurz. Nur ein einziges Mal durfte die Inszenierung von Wagners "Tannhäuser" als Nazi-Verbrecher mit drastischen Holocaust-und Erschießungsszenen gezeigt werden. Vier Tage nach der Premiere war schon Schluss: Nach einem Empörungssturm vieler Zuschauer setzte er die Inszenierung des Mannheimer Schauspielchefs Burkhard C. Kosminski ab. Von Donnerstag an sollte Tannhäuser nur noch konzertant, also mit Musik und Gesang, aufgeführt werden. Die Absetzung ist für die Oper am Rhein, die in den vergangenen Jahren nicht gerade durch Skandale oder provokante Inszenierungen aufgefallen ist, ein beispielloser Akt.

Überhaupt werden umstrittene Werke eher selten von den Spielplänen der Bühnen gestrichen. 2006 setzte die Deutsche Oper Berlin aus Sorge über mögliche islamistische Anfeindungen die Wiederaufnahme der Mozart-Oper "Idomeneo" ab. In der Inszenierung von Hans Neuenfels präsentierte König Idomeneo die abgeschlagenen Köpfe von Poseidon, Jesus, Buddha und Mohammed. Schon bei der Premiere im Dezember 2003 hatte es Publikumstumulte gegeben.

Bereits Jahrzehnte zurück liegt ein Salzburger Skandal um George Tabori. 1987 wurde genau ein Mal Taboris Inszenierung von Franz Schmidts Oratorium "Das Buch mit sieben Siegeln" in einer Kirche gezeigt - mit sadistischen Sex-Szenen und Vampirismus. Dann war Schluss. Fortan hieß es ebenfalls: nur noch konzertant.