"Wagner 1863": Eine dünne Suppe

Das Projekt an sich war faszinierend: Ein Wagner-Konzert im Theater an der Wien, das ideal für Barockmusik oder Werke von Mozart ist, auf Instrumenten aus der Mitte des 19. Jahrhunderts. Also mit Geigen mit Darmsaiten, alten Blasinstrumenten ohne die heutige Ventil-Technik, Wagner im historischen Gewand, gespielt von den im alten Fach renommierten Musiciens du Louvre Grenoble unter der Leitung von Marc Minkowski. So oder zumindest so ähnlich sollen drei Konzerte, die Wagner vor 150 Jahren an der Wien dirigierte, geklungen haben, wurde im Vorfeld insinuiert.

Nach dem Konzert, das eine Art Auftakt zum Wagner-Jahr darstellte, muss man jedoch festhalten: Zum Glück haben sich die Orchester und die interpretatorischen Möglichkeiten massiv weiterentwickelt. Denn was da, bei diesem Ragout an Wagner-Auszügen, zu hören war, ist höflicherweise als klanglich dünne Suppe zu bezeichnen. Weniger höflich war manches an der Grenze zur Öffentlichkeitsfähigkeit.