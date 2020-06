In Volksschule wurden alle Kreuze abgehängt

An einer Volksschule in Wien mussten die Kreuze in allen Klassen entfernt werden. Das erwirkte die Mutter einer Schülerin, berichtete am Dienstag die „Initiative Religion ist Privatsache“.

Hintergrund: Da weniger als 50 Prozent der Schulkinder christlichen Glaubens sind, verlangte sie, die Kruzifixe von der Wand zu entfernen – und setzte sich damit durch.

Tatsächlich wird dieser Fall im Wiener Schulgesetz nicht explizit geregelt, hieß es aus dem Stadtschulrat und dem Büro von Bildungsstadtrat Christian Oxonitsch. Dort steht lediglich, dass an Pflichtschulen, an denen die Mehrheit der Schüler christlichen Religionsgemeinschaften angehört, in allen Klassen Kreuze aufzuhängen sind. Wie im umgekehrten Fall vorzugehen ist, regelt das Gesetz nicht explizit. Im Büro von Oxonitsch geht man jedoch davon aus, dass in Schulen, in denen die Mehrheit der Schulkinder nicht-christlichen Glaubens sind, Kreuze nicht zwingend aufgehängt werden müssen. Die Entscheidung darüber liege jedoch beim Schuldirektor.