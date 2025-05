Pulitzer-Preise für "New York Times", Reuters und "Washington Post"

Die Nachrichtenagentur Reuters hat den prestigeträchtigen Pulitzer-Preis in der Rubrik investigativer Journalismus gewonnen.

Die am Montag verkündete Auszeichnung erfolgte für die siebenteilige Serie "Fentanyl Express" über den internationalen Handel mit Chemikalien, die zur Herstellung des synthetischen Opioids verwendet werden.

Andere Auszeichnungen gingen etwa an die Zeitung Washington Post für Breaking News über das Attentat auf den heutigen US-Präsidenten Donald Trump während des Wahlkampfes. Auch einer der vier Preise für die New York Times wurde für Aufnahmen der Zeitung von dem Vorfall in Pennsylvania verliehen.