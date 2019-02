Respektable 70 Bewerbungen fürs Wiener Volkstheater

Das Kulturamt der Stadt Wien nahm eine kleine Analyse der eingelangen Bewerbungen vor: 22 stammen von einem Team oder Kollektiv (31%), 36 Bewerbungen sind von oder mit Frauen (51%), 40 sind von Personen, die in Wien leben (57%), neun von Personen, die in Österreich außerhalb von Wien leben (13%), 18 Bewerbungen kommen aus Deutschland und der Schweiz (26%) und drei aus anderen Ländern (4%). 52 der 61 Bewerbungen beinhalten ein Konzept (mit erheblichen Unterschieden in Gestaltung und Umfang).

Die Jury, die über die Nachfolge von Anna Badora entscheidet, besteht u.a. aus Burgtheater-Direktorin Karin Bergmann, Arne Forke (Theaterreferent der Stadt Wien), Barbara Mundel (designierte Intendantin der Münchner Kammerspiele) und Lukas Crepaz (kaufmännischer Direktor der Salzburger Festspiele). Mit der Entscheidung ist für Anfang April zu rechnen.