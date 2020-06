Resetarits: Jenseits aller Wutbürger-Moden

Das Altern birgt aber auch so manche Gefahr. Aufgespritzte Lippen und rundherum glattgebügelte Falten – dank dieser Kombination schaut so manche ältere Mitbewohnerin zunehmend aus wie eine "weggeworfene Sexpuppe". Männer fortgeschrittenen Alters hingegen können sich in jenes Ganzkörperzelt zurückziehen, das ihnen nach und nach durch die Nasen- und Ohrenhaare erwächst.

Trotz des Namens: In Lukas Resetarits’ 24. Soloprogramm, "Un Ruhe Stand" (Premiere war am Dienstag im Stadtsaal in Wien), geht es recht gemütlich zu. Man trifft einen Altmeister unter den Kabarettisten wie einen guten Freund, der ein paar neue Anekdoten mitgebracht hat – die zwar noch nicht immer perfekt sitzen, jedenfalls aber ganz ähnlich sind wie die bisherigen. Was ja wiederum auch gut ist, weil deshalb mag man einander schließlich.

Generalthema ist das Altern, aber es geht um alles Österreichische: um die Zeit, als die Postbeamten einen noch zu Hause abholten, wenn ein Anruf im Amt wartete. Ums Heute, wo man dank Handy immer erreichbar wäre – wenn nur jemand anrufen würde. Um den 100.000 Euro-Schein, der heimliche Geldtransporte für die Schwiegermama um so vieles leichter machen würde. Um die Exkursion der FPÖ zur beinharten Kontrolle tschetschenischer Würstelstände. Um die Angst, sich im Whirlpool die Beulenpest zu holen.