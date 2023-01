Rektorat Angewandte: Petra Schaper Rinkel folgt auf Gerald Bast

Petra Schaper Rinkel, geboren 1966 in Braunschweig, studierte Politikwissenschaft, Germanistik und Publizistik. Von 2009 bis 2019 forschte sie am Austrian Institute of Technology (AIT) in Wien, seither ist sie Professorin für Wissenschafts- und Technikforschung des digitalen Wandels an der Karl-Franzens-Universität Graz.

Von Oktober 2019 bis September 2022 war sie zudem Vizerektorin für Digitalisierung; in dieser Funktion initiierte sie das IDea_Lab – das Interdisziplinäre Digitale Labor der Universität Graz. Ihre Forschungsschwerpunkte sind Digitalisierung und digitale Transformation, Zukunftstechnologien und die Praxen des "Zukunft-Machens" – Utopien, partizipative Zukunftsprozesse, Szenarien und Meta-Narrative der Zukunft.

Petra Schaper Rinkel folgt auf Gerald Bast, der seit dem Jahr 2000 Rektor der Angewandten ist und im Herbst 2023 in Pension geht. Der Job wurde daher ausgeschrieben, Bewerbungsfrist war der 1. Oktober. In der Folge lud die Findungskommission sechs Personen zum Hearing, fünf nahmen die Einladung an, darunter eben auch Schaper Rinkel. Ihr Name befand sich bereits auf dem Zweiervorschlag (zusammen mit Bernhard Kernegger, dem Vizerektor der Angewandten), den der Senat dem Unirat übermittelt hate. Der Rat bestand aber auf einer Liste mit drei Personen. Die Wahl fiel dennoch auf Schaper Rinkel.

In der Angewandten ist man mit der Entscheidung hoch zufrieden. Denn gerade an einer Kunstuniversität werden Zukunftsfragen verhandelt. Und die künftige Rektorin bringe, sagt man, brennende Punkte der Zeit direkt auf den Punkt.