Rekord für Post Malone und Swae Lee: 17 Mal Platin mit "Sunflower"

Die US-Rapper Post Malone (27) und Swae Lee (29) haben einen neuen Rekord aufgestellt: Ihr gemeinsamer Song "Sunflower" wurde in den USA mit 17 Platin-Schallplatten ausgezeichnet, wie die Recording Industry Association of America (RIAA) am Dienstag (Ortszeit) bekannt gab. Auf Twitter teilte RIAA ein Foto der beiden Rapper, die zwischen sich einen riesigen Rahmen mit den 17 Schallplatten halten.

Höchstzertifizierte Single in der Geschichte

"Es ist an der Zeit, Post Malone und Swae Lee ihre Blumen zu überreichen, denn ihre Hit-Single 'Sunflower' ist die höchstzertifizierte Single in der RIAA-Geschichte", schrieb der US-Branchenverband dazu. Den US-Rekord hielt nach RIAA-Angaben zuvor der Song "Old Town Road" von Lil Nas X und Billy Ray Cyrus mit 16 Platin-Schallplatten. "Sunflower" erschien 2018 und wurde ursprünglich als Teil des Soundtracks zum Film "Spider-Man: Into the Spider-Verse" veröffentlicht.