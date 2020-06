Rekord: 120 Mio. Dollar für den "Schrei"

Der Hammerpreis lag bei 107 Millionen Dollar. Damit ist „Der Schrei“ das erste Bild der Kunstgeschichte, bei dem das letzte Gebot bei mehr als 100 Millionen Dollar lag. Mit dem üblichen Aufgeld von zwölf Prozent ergibt sich ein Kaufpreis von 119 922 500 Dollar.

"Der Schrei" ist damit zwar Sieger der Auktionscharts, allerdings nicht das teuerste Gemälde der Welt (siehe Liste unten). Als dieses gilt Paul Cézannes "Die Kartenspieler", für das im vergangenen Jahr bei einer privaten Transaktion 250 Millionen Dollar geflossen sein sollen. Dafür gibt es aber keine Bestätigung.

Bei einer Versteigerung in New York hat das Bild "Der Schrei" des norwegischen Malers Edvard Munch am Mittwochabend einen Rekorderlös erzielt. Die Fassung des post-impressionistischen Meisterwerks wurde bei der Frühjahrsauktion des Hauses Sotheby`s für 119,9 Millionen Dollar (91,3 Millionen Euro) verkauft. Damit ist das Pastellbild das teuerste jemals bei einer Auktion verkaufte Kunstwerk der Welt.

Das Gemälde soll nach zunächst unbestätigten Angaben nach Katar gehen. Die Herrscherfamilie des Golfemirates habe das Kunstwerk ersteigern lassen, erfuhr die dpa in Istanbul am Donnerstag aus arabischen Quellen. Ein anonymer Käufer hatte das weltberühmte Bild per Telefon ersteigert. Die Familie des Emirs von Katar, Scheich Hamad bin Chalifa al-Thani, war in der Kunstszene bereits vor der Auktion als möglicher Bieter genannt worden.