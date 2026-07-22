Frühe Reisefotos in der Albertina: Begeisterung fürs Unbekannte

„Kein Zuckerschlecken waren die Arbeitsbedingungen für Fotografen auf Expeditionen in ferne Länder“, sagt die Kuratorin Anna Hanreich.

Aber nach der Erfindung des neuen Mediums anno 1839 – durch ein Verfahren, das Objekte dauerhaft aufzeichnen konnte, allein durch den Einsatz von Licht, das auf bestimmte Chemikalien wirkte – war die Bilddokumentation auch unter beschwerlichen und oft gefährlichen Umständen rasch ein Hit bei den Berufs- und Amateurfotografen.

Die Ausstellung „Die Welt im Fokus“ (bis 26. 10.) in der Albertina zeigt, wie Fotografien, durch die sich die Welt plötzlich mit erstaunlicher Detailgenauigkeit wiedergeben ließ, im Spannungsfeld von wissenschaftlicher Dokumentation, kolonialen und politischen Interessen , Tourismus, Industrialisierung und technischer Innovation entstanden sind.

Und wie sie das damalige Weltbild geprägt haben.

Thematisch führt die Schau in sehr unterschiedliche Regionen: die Alpen und ihre Gletscher, antike Stätten des Nahen Ostens, nach Indien, in entlegenere Territorien des Habsburgerreiches wie Bosnien und Herzegowina, das ewige Sehnsuchtsland Italien und nach Japan.