Eine Demonstration für mehr Wertschätzung der Pflegearbeit

Seit 2008 wird die Wartehalle im Foyer der Arbeiterkammer in der Wiener Prinz Eugen-Straße mit Kunstprojekten bespielt. Es ist ein sehr spezieller, halböffentlicher Raum, denn wenngleich er allen zugänglich ist, behalten viele der hier Sitzenden die Anliegen, mit denen sie zur Beratung kommen, vielleicht lieber für sich. Außerdem ist es ein notorisch schwieriger Raum, um darin Bilder aufzuhängen: Die massiven, v-förmigen Betonstützen dominieren die lang gezogene Halle, es gibt wenig Wandfläche.

Die Wiener Künstlerin Anna Schachinger hat nun gemeinsam mit der am mumok tätigen Kuratorin Heike Eipeldauer eine durchaus überzeugende und auch künstlerisch gewiefte Lösung gefunden: Eine Reihe von Gemälden ist nämlich so auf den Betonträgern montiert, dass die Bilder ein wenig wie Transparente oder Schilder anmuten, die Menschen bei einer Straßendemonstration hochhalten würden. Diese Idee setzt sich dann in den Bildern fort: Zu sehen sind darin nämlich Frauen, die Babys in die Luft halten. Die Kinder werfen dabei Schatten auf die Gesichter der Frauen, die Mütter, aber auch Leihmütter, Omas oder Pflegerinnen sein könnten. Die Haltung erinnert auch an das Gemälde „Fliegen lernen“ von Maria Lassnig, das seit 1980 Teil der mumok-Sammlung ist: Darin hält eine Frau einen Vogel in die Höhe.