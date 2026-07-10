KHM-Causa - Veronika Sandbichler per Jahresende gekündigt

Der arbeitsrechtliche Konflikt zwischen der Führung des Kunsthistorischen Museums (KHM) und der seit Ende März dienstfrei gestellten Direktorin des Innsbrucker Schlosses Ambras, Veronika Sandbichler, geht in die nächste Runde. Wie die „Tiroler Tageszeitung“ am Freitag berichtete, wurde Sandbichler nun per Jahresende gekündigt. Der Anwalt der Betroffenen kündigte daraufhin an, seine Mandantin werde rechtlich gegen den Schritt vorgehen. Der öffentlich ausgetragene Streit zwischen Wien und Tirol - Schloss Ambras ist Teil des KHM-Verbands - wütet nun schon seit Monaten. Im März hatte Sandbichler der KHM-Führung „toxische Führungskultur“ vorgeworfen, kurz darauf wurde sie dienstfrei gestellt. Generaldirektor Jonathan Fine selbst übernahm interimistisch. Mitte Juni entlastete ein externes, bis dato nicht öffentlich zugängliches Gutachten von Arbeitsrechtsexpertin Sieglinde Gahleitner Fine und dessen Geschäftsführungskollegen Paul Frey, wonach kein Mobbing oder Bossing zu erkennen sei.

Sandbichlers Anwalt Martin Maxl bekräftigte am Freitag in einer Aussendung einmal mehr seine Zweifel an der Aussagekraft dieses Gutachtens. Der Bericht sei „keineswegs Ergebnis eines fairen, transparenten und offenen Verfahrens“, weder Sandbichler noch die breitere Öffentlichkeit hätten Einblick in die Akten bekommen. In der Anfechtung von Sandbichlers Kündigung erblickt Anwalt Maxl offenbar die „Möglichkeit, in einem rechtsförmlichen und öffentlichen Gerichtsverfahren vor einem unabhängigen Gericht zu klären, ob die übereinstimmenden Berichte zahlreicher Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter über ein toxisches Führungsverhalten der Geschäftsführung des KHM-Museumsverbandes zutreffen oder nicht.“