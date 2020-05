Reichart: Als noch der Voest-Wind wehte

Das fällt auf zu Beginn von "Die Voest-Kinder" , weil dem namenlosen Mädchen die Fantasie durchgeht. Drachen, Kobolde ... das strengt an. Da entfernt man sich vorübergehend beim Lesen und kümmert sich um"sie" und "es".



Reichart ist auch Historikerin. Sie weiß Bescheid über die 1938 als " Hermann Göring Werke" gegründete Voest und über die KZ-Häftlinge, die dort Kriegsgerät bauen mussten.

Sie hat sich trotzdem entschieden, aus der Sicht eines Kindes zu erzählen, dessen Vater in den 1950er-, 1960er-Jahren "Voestler" war.

Das ist "konsumierbarer".

Authentisch wird es dadurch auch, weil Elisabeth Reichart selbst "Voest-Kind" war. Und zum Kotzen ist es so und so.



Damals, also bald nach dem Krieg, sagte man zu schlecht gestopften Zigaretten, die brennen "wie ein Jud". Und für die Roma, die überlebten, wurde noch immer (schon wieder) Hitler herbeigesehnt. Sie hausten in Baracken neben der Siedlung, die von der Voest für die Familien ihrer Arbeiter angelegt wurden.