Regisseur Spike Lee: "Immer mehr Weiße sagen, diese Scheiße muss sich ändern"

Sind Sie noch optimistisch?

Ich war immer optimistisch. „Do The Right Thing“ ist ein optimistischer Film, und das war vor 31 Jahren. Es war immer so, dass sich Geschichte wiederholt hat. Was mir derzeit sehr viel Optimismus gibt, ist, dass sich die junge weiße Generation, meine jungen weißen Brüder und Schwestern, uns anschließt, mit uns auf die Straße geht. Ich finde das sehr erfreulich, dass es nicht nur schwarze und braune Menschen sind. Aber auch hier wiederholt sich die Geschichte, denn das war auch während der Bürgerrechtsbewegung der Fall, die ich als Kind miterlebte.

Was macht Sie heute noch wütend?

Wütend ist nicht das richtige Wort. Was ich erschöpfend finde, ist, wenn Weiße die Schwarzen fragen, wie wir Rassismus beenden können. Leute, das liegt an Euch. Ihr müsst Euch überlegen, wie ihr das macht. Es sind nicht wir, die euch umbringen und dann freigesprochen werden, was zur Verletzung auch noch eine Beleidigung ist. Aber wie gesagt, ich habe Hoffnung, weil es immer mehr Weiße gibt, die sagen, diese Scheiße muss sich ändern, und schwarze Leben zählen.

In „Da Five Bloods“ geht es um ehemalige Vietnamkämpfer und deren Traumata. Kannten Sie Vietnam-Veteranen?

Ich bin 1957 geboren, also war ich zehn Jahre alt, als der Vietnamkrieg begann. Alt genug, um zu verstehen, was passiert, aber zu jung, um eingezogen zu werden. Vietnam war der erste Krieg, der in die amerikanischen Haushalte übertragen wurde, ein Krieg, der im Fernsehen lief. Deshalb habe ich auch die Flashbacks von den Kriegsszenen auf Super 16 gedreht, denn so sah ich den Krieg als Kind im TV. Ich erinnere mich aufgrund des Fernsehens sehr genau an vieles, was in diesen Jahren passierte, die Ermordung von Dr. Martin Luther King, die Abdankung von Richard Nixon.

Der Film läuft aufgrund von Corona nicht im Kino, sondern auf Netflix und erreicht dadurch viel mehr Zuseher…

Ja, Gott arbeitet auf mysteriöse Weise, nicht wahr? Das war natürlich alles nicht geplant. Der Plan war, ich sollte Jurypräsident beim Cannes-Filmfestival sein und „Da Five Bloods“ sollte außerhalb des Wettbewerbs das Festival eröffnen.