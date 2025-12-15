Regisseur Rob Reiner gestorben: Der Mann hinter Harry und Sally

Jeder kennt Filmklassiker wie „Harry und Sally“, „Misery“ und „Eine Frage der Ehre“. Der eine Film ist berühmt für seine laute Orgasmusszene mit Meg Ryan, der andere für Kathy Bates als mörderischer Fan, und „A Few Good Men“ für seine Star-Schauspieler Jack Nicholson, Tom Cruise und Demi Moore.

Viel weniger bekannt ist der Mann, der hinter all diesen Meilensteinen des liberalen Hollywood-Mainstreamkinos steht: Er heißt Rob Reiner und zählte zu den profiliertesten Playern in der amerikanischen Filmindustrie. Rob Reiner war nicht nur Schauspieler und Regisseur, sondern auch Drehbuchautor und Studioboss der 1987 gegründeten Produktionsfirma Castle Rock Entertainment.

Für das amerikanische Publikum aber war Rob Reiner die längste Zeit einfach nur „Meathead“. Unter diesem wenig schmeichelhaften Namen wurde er in der Sitcom „All in the Family“ (1971 bis 1979) berühmt, in der er als Mike Stivic, genannt „Meathead“, mit progressiven Ansichten seinen reaktionären Schwiegervater Archie Bunker provozierte.

Doch Rob Reiner, geboren 1947 in eine jüdische Familie in der New Yorker Bronx, trug ohnehin bereits einen berühmten Namen auf seinen Schultern. Sein Vater war Comedy-Legende Carl Reiner und galt als einer der schillerndsten und beliebtesten Persönlichkeiten der Goldenen Ära des Fernsehens. In Interviews erzählte Reiner später, dass es für ihn unglaublich schwierig gewesen war, der Sohn eines Mannes zu sein, der rundum als Genie gefeiert wurde, seinem eigenen Kind aber kaum Beachtung schenkte.