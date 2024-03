Red Bull BC One Cypher: Wer sichert sich das Ticket für Brasilien?

Am 27. April ist es wieder so weit: Die besten B-Girls und B-Boys Österreichs werden diesmal in der Wiener Ballonhalle um den Sieg beim wichtigsten Breaking-Event Österreichs breaken. Die Gewinnerin und der Gewinner fliegen dann im Herbst nach Brasielien, um beim Red Bull BC One World Final in Rio de Janeiro für Österreich an den Start zu gehen. Es geht also um weit mehr als nur Ruhm und Ehre in der heimischen Breaking-Szene.

Gelingt es B-Girl Sinaya aus Kärnten und B-Boy Hynamite, ihre Siege aus dem Vorjahr zu wiederholen – oder holt sich jemand anderer das Ticket für Brasilien? Die österreichischen Breaker sind auf jeden Fall bis in die Haarspitzen motiviert, denn Eins-gegen-Eins Battles sind immer für eine Überraschung gut und das KO-System erlaubt keine Fehler.