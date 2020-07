"Rebecca": Hacker schicken Musical ins Aus

Zum Kriminalfall weitet sich "Rebecca" am Broadway aus: Ums Musical, das als Lizenzproduktion der Vereinigten Bühnen Wien (VBW) im April, dann im November und zuletzt am 14. Dezember am New Yorker Broadhurst Theatre Premiere haben sollte, herrscht große Verwirrung.

Die New York Post hatte von der Absage der Premiere berichtet. Auch die Autoren Sylvester Levay (Musik) und Michael Kunze (Text) berichten von "großen Schwierigkeiten" in den USA.

Dort wurde bereits der Staatsanwalt eingeschaltet: Unbekannte Hacker hätten sich Zugang zum Mail-System der US-Produzenten verschafft, um mit einem "extrem bösartigen Mail voller Anspielungen", so der US-Produzent Ben Sprecher in einer Aussendung, Investoren abspenstig zu machen.