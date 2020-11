Rea Garvey fragt: „Was für eine freie Welt ist das denn?“

Musikalisch bleibt Garvey damit bei seinem Pop-Sound, gibt sich aber in den Texten kantiger und punktweise sozialkritisch, singt in „The One“ für seine Tochter, die „in einer für Teenager so schwierigen Zeit aufwachsen muss“, und in „Pretty“ über von den Sozialen Medien aufgezwungene Schönheitsideale.

In „Enough Is Enough“ prangert er Gewalt gegen Mitmenschen an: „Ich habe diesen Song schon 2019 geschrieben. Damals hörte man jede Woche von einer Schießerei in Amerika, wo jemand starb. Ich fand es so erschütternd, wie Menschen mit Menschen umgehen, dass ich dachte, ,Genug ist genug´. Mir wurde immer gesagt, der amerikanische Präsident ist der Anführer der freien Welt. Aber was für eine freie Welt ist das denn? Da fühle ich mich in Europa in einer viel freieren Welt. Die Europäer haben in ihrer Geschichte auch sehr viel Schlimmes gemacht, aber hoffentlich davon gelernt. Wir müssen aber trotzdem wachsam sein, dass hier nicht auch die falsche Politik stattfindet, und an allen Fronten kämpfen, dass Herkunft, Hautfarbe und Glaubensrichtung nicht zu Klischees und Vorurteilen führen.“