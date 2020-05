Raus aus der Schublade "Problemkind"

Bauer spielt Purl, einen Mann. Daniel Sträßer ist Lum. Zwei Rollen von beinah Beckett’schem Format. „Theaterfiguren, die wissen, dass sie solche sind, und sich vom Autor ein anderes Leben wünschen. Ein Kind, vor allem“, so Bauer. „Und weil sie keine Handlung, also auf der Bühne nichts zu tun haben, beginnen sie nach ihrer Daseinsberechtigung, nach dem Sinn des Ganzen zu fragen.“

Nachsatz: „Es wird lustig.“ Ein Versprechen, an dessen Einlösung auch die Mitspieler Ignaz Kirchner und Fabian Krüger arbeiten.

Bauer – Selbstdefinition: „Ich bin eine stärkere Persönlichkeit, als man mir ansieht. Ich setze mich gern durch.“ – hat sich im Film ihren Platz bereits erobert. 2010 spielte sie in „Ein Tick anders“ ein Mädchen mit Tourette-Syndrom. „Und wurde gleich in die Schublade ,Problemkind‘ gesteckt“, lacht sie. Schirmherrin der Deutschen Tourette-Gesellschaft ist sie seit diesem Projekt. Heuer spielte sie eine Hauptrolle in Christian Petzolds DDR-Film „Barbara“, der für den Auslands-Oscar eingereicht wurde.

Bauer: „Ich hab’s gern, wenn eine Rolle mich fordert, nicht nur schauspielerisch, sondern auch mein Gehirn.“

An die Burg kam sie mit Herzklopfen. Sie erzählt, wie sie am 1. Tag „ziemlich verloren“ in der Kantine saß. „Dann strömten alle zu mir: ,Hallo, du bist doch ...‘ Ich wurde so herzlich aufgenommen. Wie in eine Familie.“