Raue Sounds aus der größten und der zweitgrößten Maschine

„Es ist mir egal, wie berühmt ich bin“, sagt Helena Hauff. Dass sie im Mittelpunkt steht, scheint sie nicht besonders zu kümmern. Während die britische Zeitung The Independent sie „einen der aufregendsten DJs der Welt“ nennt, der deutsche Musikexpress sie als „Postergirl des Electro-Revivals“ und der Spiegel sie als „Shootingstar der deutschen Technoszene“ bezeichnet, besteht die Hamburgerin darauf, ihr „eigenes Ding zu machen“.

Dieses „Ding“ hat Hauff zu einer der gefragtesten Künstlerinnen der elektronischen Tanzmusik gemacht. Ihre stetig ansteigende Bekanntheit ist ein Nebenprodukt. Zu groß wird sie ihr nicht, solange sie in den Clubs, die sie liebt, auflegen kann. Solange die soziale Atmosphäre eines kleinen DJ-Sets nicht verloren geht.

Widerspenstig

Massentauglich ist die Deutsche jedoch kaum – dafür ist ihre Musik wohl zu widerspenstig. Als „hard and nasty“, „hart und dreckig“, beschrieb sie ihren Geschmack. Ihre DJ-Sets gelten als mitreißend und energiegeladen, gar explosiv.

Ihr zweites, aktuelles Album „Qualm“ teilt diese Qualitäten. Dessen erster Track, „Barrow Boot Boys“, schabt so rau über das Trommelfell, wie Hauff es am liebsten mag. Harsch, verzerrt und ursprünglich kling „Qualm“ in seinen ersten Momenten.

Doch die Deutsche kann mehr. „Hyper-Intelligent Genetically Enriched Cyborg“ beweist es: Ein hypnotischer Synthesizer-Strudel, der einen langsam immer tiefer zieht. Dasselbe gilt für „No Qualms“ und „It Was All Fields Around Here When I Was a Kid“ – sie zeigen ihre Musik von der zugänglichsten Seite, die Führung übernehmen die Keyboardmelodien. Kein Wunder, dass gerade diese Tracks ausgewählt wurden, um auf der Streaming-Plattform Soundcloud als „Selektion“ präsentiert zu werden.