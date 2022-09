Rapper Dame singt über seine Trennung, den Tod und Schnitzel mit Peitschenhieb

Musikalisch begleitet wird das zwar immer noch gelegentlich von Hip-Hop-Sounds. Breiten Raum nehmen auf „All meine Farben“ aber auch Pop, Gitarre- und Klavier-Balladen und R&B-Vibes ein. „Das liegt daran, dass ich mich normalerweise mit meinem Produzenten treffe und im Studio mit ihm an den Beats bastle. In der Pandemie ging das nicht. Ich war viel zuhause, habe sehr viel Gitarre oder Klavier gespielt. Deshalb sind diese Songs an diesen Instrumenten entstanden und klingen deshalb melodiöser, als man es von mir gewohnt ist.“

Auch der Song „Wäscheleine“ über die letzten Erinnerungen an die zerbrochene Beziehung, ist so eine sanfte Ballade. Genauso wie „Leg dich zur Ruh“, das Dame einem ihm nahestehenden Mann gewidmet hat, der mittlerweile verstoben ist. „Er war schon älter und hatte auch schon die Diagnose, dass er bald sterben wird. Er hat sich aber unheimlich schwer damit getan, Abschied zu nehmen und vom Leben loszulassen. Man hat aber auch gemerkt, dass er größte Mühe hat, Hilfe von in Anspruch zu nehmen, weil er es zum Beispiel nicht mehr geschafft hat, allein ins Bett zu kommen. Das mitanzusehen hat mich sehr beschäftigt, weil ich diesem Menschen den Tod gewünscht hätte. Denn der wäre eine Erlösung für ihn gewesen.“