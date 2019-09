Rapper Dame kämpft gegen gängige Rap-Klischees

Gleich in drei Songs von „Zeus“ beschäftigt sich Dame mit Drogenkonsum und macht sich speziell in „Nie ohne mein Lean“ über den Trend lustig, in den heutigen Raps Rauschmittel zu verherrlichen. „Ich habe in meinem Umfeld und meinem Freundeskreis hautnah mitbekommen, wie es Leuten geht, die ein Drogenproblem haben. Das war so abschreckend, dass ich selbst nie ein Problem damit hatte. Aber genau deshalb finde ich es nicht gut, wenn in fast jedem Song, der heute rauskommt, Gras und Drogen so hingestellt werden, als wäre es das Beste, was man machen kann. Man sollte genau das Gegenteil tun, wenn man Vorbildwirkung hat.“