Rapper Dame hat sich die Angst zum Freund gemacht

„Ein Koch wird immer gebraucht!“ Rapper Dame grinst, wenn er erzählt, wie er mit diesem Gedanken die Zukunftssorgen in der Corona-Zeit besiegt hat. Denn natürlich ist der als Michael Zöttl geborene Salzburger, ein gelernter Koch, weit davon entfernt, auf diese Notlösung zurückgreifen zu müssen.

Auch ihn hat der Lockdown hart, schnell und mitten in einer Deutschlandtour getroffen: „Wir hatten alles aufgebaut, der Soundcheck war fertig und die Fans standen draußen, als der Anruf kam, dass wir zusperren müssen“, erzählt der im Interview mit dem KURIER. „Dann haben wir alles wieder abgebaut und sind heimgefahren. Aber es hatte auch etwas Gutes. Denn wir hatten in der Ruhephase Zeit, die Abläufe in meiner Firma Damestream-Records zu optimieren. Und ich brauche selbst keinen großen Sportwagen und bin als Firmenchef schon so verantwortungsbewusst, dass ich schaue, dass immer genug Geld in der Kasse ist, um auch solche Zeiten durchzustehen und weiter produzieren zu können. Ich musste niemanden entlassen und niemanden in Kurzarbeit schicken.“