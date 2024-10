Rap, Dialekt und Orient: Burgtheater startet Konzertreihe

Auch das Burgtheater folgt dem Trend zur genreübergreifenden Raumnutzung: Es wird ab 25. Oktober zur "Soundstage". Mit der neuen Reihe lädt das Haus unter der Direktion von Stefan Bachmann künftig zu von Samir Köck kuratierten Konzerten österreichischer Musikerinnen und Musiker, die eigens für das Burgtheater konzipierte Shows spielen werden. Den Anfang macht am 25. Oktober Elektroswing-Pionier Klaus Waldeck, der gemeinsam mit der Sängerin Patrizia Ferrara und weiteren Musikern sein neues Album "The Moon and The Orient" präsentiert.