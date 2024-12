Ralph Fiennes: „Keiner von uns ist ein Heiliger“

Ohne den spannenden Plot des Films zu verraten: wieviel wussten Sie über die Papstwahl, bevor Sie diesen Film machten?

Ralph Fiennes: Wir wissen sehr wenig darüber, weil sich alles hinter verschlossenen Türen abspielt, es ist die geheimste Wahl der Welt, bei der einer der wichtigsten spirituellen Führer der Welt gewählt wird. Alles, was ich weiß, ist: weißer Rauch, schwarzer Rauch. Und plötzlich tritt jemand auf einen Balkon. Es war also sehr interessant, hinter diese verschlossenen Türen geführt zu werden. Wir hatten viele großartige religiöse Berater, einen wunderbaren Religionslehrer, einen Theologen, der jeden Tag da war, uns erklärt hat, was über diese Wahlen bekannt ist, und uns durch den Prozess geführt hat. Alle am Set waren definitiv sehr gut informiert. Ich glaube, über das tatsächliche Abstimmungssystem ist recht viel bekannt. Aber niemand von uns weiß etwas über die Gespräche, die in der Casa Santa Marta stattfinden, wo alle Kardinäle untergebracht sind. All diese Dinge sind reine Spekulation.

Wurden Sie religiös erzogen?

Ich bin katholisch aufgewachsen, ging in eine katholische Grundschule in Großbritannien und später in eine katholische Bubenschule in Irland. Daher hatte ich ein gewisses Gefühl für die Art der hierarchischen, männlich geprägten Struktur, die einen großen Teil der katholischen Kirche ausmacht. In gewisser Weise hatte ich also einen kleinen Ansatzpunkt, um einige Aspekte davon zu verstehen.

Wie würden Sie Ihre Rolle beschreiben?

Kardinal Lawrence ist eine Rolle, bei der die Darstellung davon lebt, was hinter den Augen vor sich geht, denn er äußert seine Meinung nur ungern. Wir bekommen ein Gefühl für seine Politik im Kollegium der Kardinäle. Man steht einem Raum voller Menschen gegenüber, die auf die eine oder andere Weise um das Amt wetteifern, und Lawrence nimmt an diesem Wettbewerb nicht teil.

Was geht in ihm vor?

Es wird ziemlich früh deutlich, dass er ein widerwilliger Verwalter oder – wie man sagt -Dekan ist. In einem Gespräch erfahren wir, dass er darüber nachgedacht hat, den Vatikan zu verlassen und vielleicht ein eher monastisches Leben zu führen. Er hat das Gefühl, in diese Position gedrängt worden zu sein, und er ist nicht jemand, der die Verantwortung wirklich genießt. Aber er ist ein Mann von Integrität und erfüllt die Pflicht, die ihm übertragen wurde. Es gibt etwas an ihm, das mich an die Figur des George Smiley aus den Le-Carré-Büchern erinnert, weil er im Hintergrund ermittelt. Er ist ein Zuhörer. Und er will keine dieser Skandale; er möchte idealerweise, dass man über ihnen steht – diese Dinge, die aus den Schatten auftauchen. Er möchte, dass alles ruhig gelöst wird.

Die katholische Kirche wird seit Jahrzehnten von Skandalen geplagt. Verkörpert Ihre Figur den integren Guten?

Ich glaube, er ist ein guter Mann. Natürlich beinhalten Geschichten über die Kirche oft diejenigen, die Grenzen überschreiten. Aber ich denke, in allen Kirchen gibt es Menschen, die – unabhängig davon, was wir von ihrem Glauben halten – tatsächlich einen spirituellen Weg verfolgen. Ich habe einige Kardinäle getroffen, und ich glaube, dass sie Männer mit tiefer Spiritualität sind. Natürlich gibt es auch diejenigen, die scheitern – sie sind schließlich Menschen. Lawrence hat eine Art Weisheit, die darin besteht zu erkennen, dass wir alle fehlbar sind. Keiner von uns ist ein Heiliger.