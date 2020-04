Radiohead: Mit Konzertvideos durch die Corona-Krise

Die britische Band Radiohead hat eine neue wöchentliche Serie von Konzertvideos während der Corona-Pandemie angekündigt. Die Reihe soll heute, Donnerstag, auf dem Youtube-Kanal der Gruppe starten. "Wir werden eine pro Woche veröffentlichen, bis entweder die Einschränkungen, die sich aus der aktuellen Situation ergeben, gelockert sind, oder uns die Shows ausgehen", hieß es.

Die Band will sich bei der Ausstrahlung auf Auftritte der Show "Live From a Tent in Dublin" konzentrieren, die im Oktober 2000 aufgenommen wurde. Fans zeigten sich begeistert. "Das ist die Heilung, auf die ich gewartet habe", schrieb ein Follower.