Radierungen in der Albertina: Besessen von hauchzarten Linien

In der für ihre Waffenschmieden bekannten Stadt Augsburg kam damals der in Schmiede- und Druckkunst gleichermaßen bewanderte Daniel Hopfer auf die Idee, die Ätztechnik zur Verzierung von Waffen für Drucke zu nutzen: Statt Motive direkt in eine Metallplatte zu ritzen, wird das harte Material mit einer Wachsschicht überzogen. In diese lässt sich mit einem Griffel leicht ritzen („radieren“). In einem Säurebad fressen sich die Linien danach ins Metall, das schließlich als Druckplatte dient.

„Der Strich ist in der Radierung leichter und spontaner“, erklärt Albertina-Chefkurator Christof Metzger, der die Wiener Schau mit Co-Kuratorin Julia Zaunbauer gestaltete. Anders als beim Holzschnitt und Kupferstich, wo Vorlagen von geübten Handwerkern umgesetzt werden mussten, konnten Kreative direkt auf die beschichtete Platte zeichnen, so Metzger: „Man ist der Hand des Künstlers hier am nächsten.“