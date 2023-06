Rabenhof will neues Terrain erobern: "Rock'n'Roll im Gemeindebau"

Vor 20 Jahren hat Thomas Gratzer das Rabenhof Theater in Wien-Landstraße übernommen und dem Haus seither ein ganz eigenes Profil verpasst. Die Jubiläumssaison steht nun unter dem Motto "Rock'n'Roll im Gemeindebau". Gratzer freut sich, "noch einmal ein völlig neues Terrain" zu betreten.

Den Anfang macht am 27. September Peter Handkes Klassiker "Publikumsbeschimpfung", die Matthias Jodl mit der Indie-Kult-Band KrRabeeisky in ein neues Licht rücken und für junges Publikum attraktiv machen will. Weiters steht Tom Neuwirth in "Luziwuzi. Ich bin die Kaiserin" als exzentrischer Habsburger Erzherzog Ludwig Viktor mit Florian Carove und Gerhard Kasal auf der Bühne, der Text stammt von Ruth Brauer-Kvam (auch Regie) und Fabian Pfleger, den musikalischen Part übernimmt Kyrre Kvam (Premiere am 15. Februar 2024). Auch mit Nestroys "Häuptling Abendwind" geht man neue Wege, wenn die Rapperin Yasmo in ihrem Regiedebüt gemeinsam mit u.a. Raphael Rameis und David Scheid auf der Bühne steht, um dem Nestroy-Klassiker einen feministischen Spin zu verleihen (3. April 2024).