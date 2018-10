Quoten: "Bauer sucht Frau" schlägt den "Kurier des Kaisers"

Die Single-Bauern Alfred, Erich und Georg bescherten ATV am Mittwoch die erfolgreichste " Bauer sucht Frau"-Folge seit sieben Jahren bzw. seit Staffel acht. Durchschnittlich 322.000 sahen die Folge, das brachte mit 8,2 % den besten Tagesmarktanteil für den Privatsender in diesem Jahr.

In der Zielgruppe der 12- bis 49-Jährigen konnte ATV mit 15,1 % den höchsten Marktanteil in der Primetime erzielen. Bei den 12- bis 29-Jährigen waren es 16,5 %. In den jungen Zielgruppen lag " Bauer sucht Frau" deutlich vor dem älteren "Kurier des Kaisers", das zur gleichen Zeit in ORFeins lief: Durchschnittlich 312.000 schalteten bei der Oberösterreich-Folge ein.

Auch insgesamt läuft die aktuelle Staffel 15 von " Bauer sucht Frau" zur vollsten Zufriedenheit für den Privatsender: Nach neun Folgen mit durchschnittlich 265.000 Sehern ist sie die reichweitenstärkste Staffel seit sechs Jahren bzw. seit Staffel neun.