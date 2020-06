Queen: Mit "Gottes Geschenk" in Wien

Er ist ein Geschenk Gottes!" Gitarrist Brian May ist überzeugt: Adam Lambert – der Sänger, mit dem Queen am Sonntag in der Wiener Stadthalle auftreten – ist der Beste, mit dem die legendäre Rock-Band nach dem Tod ihres Frontmannes Freddie Mercury 1991 je zusammengearbeitet hat.

"Mit ihm klingen wir weit mehr nach Queen als damals auf der Tour mit Paul Rodgers", erklärte May bei einer Pressekonferenz in Berlin. "Er versucht keine Sekunde lang, Freddie zu imitieren. Aber vieles, was er mitbringt, hat große Parallelen. Neben dieser Stimme, die so einen unglaublichen Umfang hat, ist er ein hervorragender Entertainer. Er hat Witz und Leichtigkeit im Umgang mit dem Publikum. Und er ist auf ganz natürliche Art tuntig und extravagant in seinem Auftreten. "

Kennengelernt haben May und Drummer Roger Taylor (Bassist John Deacon beteiligt sich seit 2001 nicht mehr am Bandleben) den offen zu seiner Homosexualität stehenden Lambert, als sie 2009 im Finale der Casting-Show "American Idol" auftraten und er mit ihnen "We Are The Champions" sang.