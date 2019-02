Queen & Adam Lambert treten bei der Oscar-Gala auf

Im weiteren Musikprogramm der Oscar-Gala wird Bette Midler den Song "The Place Where Lost Things Go" aus Mary Poppins Returns vortragen. Lady Gaga and Bradley Cooper sind mit dem Song "Shallow" aus A Star Is Born” gebucht. Jennifer Hudson singt das Stück “I’ll Fight” aus der Doku RBG, das Americana-Roots-Duo Gillian Welch und David Rawlings singt das Lied “When a Cowboy Trades His Spurs for Wings” aus dem Cohen-Brothers-Film The Ballad of Buster Scruggs. Laut der Website Vulture ist noch ein weiterer Song, "All the Stars" aus dem Streifen Black Panther, vorgesehen. Für ihn wurde aber noch kein Interpret bekannt gegeben. Auf der Aufnahme wird der Song von Kendrick Lamar and SZA dargeboten.