Quasthoff: "Alles nur Vermarktungsscheiß"

Beim Verbier-Festival in der Schweiz wird er die Matthäus-Passion "in einer Traumbesetzung" dirigieren. "Dort ist noch eine völlig andere Atmosphäre, wo Künstler nicht zusehen müssen, wie sie bei strömendem Regen nach Hause kommen. Das findet sonst – auch bei den Salzburger Festspielen – nicht mehr statt. Ich sage es etwas krass: Aber es ist alles nur mehr so ein Vermarktungsscheiß. Der Mensch und der Künstler steht nicht mehr im Mittelpunkt."

In Salzburg hatte Quasthoff oft "das Gefühl, man ist eigentlich der Hofnarr derjenigen, die sich dort eine Konzertkarte leisten können. Und dazu habe ich keine Lust mehr."

Ähnliche Erfahrungen hat der Sänger mit der Plattenindustrie: "The Jazz Album – Watch What Happens" (2007) war neben den Bach-Kantaten eine der bestverkauften CDs. "Aber zuerst hieß es bei der Deutschen Grammophon: Unsere Markt- analyse sagt, die CD will keiner", erzählt Quasthoff. "Als sie dann fertig war, sagten alle: Wow! Also Marktanalyse ist nicht mein Level, auf dem ich diskutieren möchte."

Als er bei der DG anfing, habe es noch Chefs mit Visionen gegeben: "Die gibt es heute nicht mehr. Heute muss man blond und hübsch sein, und es ist im Grunde genommen fast egal, wie man singt oder spielt. Das ist leider keine positive Entwicklung. Es geht alles nur auf schnelle Vermarktung."