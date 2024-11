Putin-Nähe: Russe Abdrazakov aus Neapels Theater San Carlo ausgeschlossen

"Die Stadt Neapel und die Leitung des Theaters San Carlo haben meine Bitte - und die vieler Bürger und Verbände - akzeptiert, die Teilnahme des Sängers an der Opernsaison des Theaters abzusagen. Wir werden nicht zulassen, dass ein Anhänger eines kriminellen Regimes auf der Bühne einer der renommiertesten Kultureinrichtungen Europas steht", schrieb Picierno auf X.

Der russische Starbass Ildar Abdrazakov muss auf seinen im kommenden Jänner geplanten Auftritt im Theater San Carlo in Neapel verzichten. Die Leitung des Opernhauses und die Gemeinde Neapels beschlossen auf Druck der Vizepräsidentin des europäischen Parlaments, Pina Picierno, den Vertrag mit dem Opernsängern und Putin-Freund zu streichen, der in Giuseppe Verdis "Don Carlo" hätte auftreten sollen.

Parlamentarierin: "Abdrazakov ist Loyalist von Wladimir Putin"

"Abdrazakov ist einer der Loyalisten von Wladimir Putin. Er wird von der Anti-Korruptions-Stiftung des russischen Oppositionsführers und Dissidenten Alexej Nawalny wegen seiner aktiven Unterstützung des Regimes und des Kriegsverbrechers Wladimir Putin zu den 'Kriegsbefürwortern', d.h. zu den aktiven Unterstützern des Krieges, gezählt. Er hätte an der Theatersaison des San Carlo in Neapel teilnehmen sollen, aber dazu wird es nicht kommen", schrieb die sozialdemokratische EU-Parlamentarierin.

Der bekannte russische Bass gehörte zur Besetzung von "Don Carlo", die Oper wird vom 19. bis zum 31. Jänner 2025 fünf Mal aufgeführt. Regisseur ist der Deutsche Claus Guth. Der Ausschluss Abdrazakovs wurde vom neapolitanischen Theater in Übereinstimmung mit dem Ehrenkodex bestätigt. Zuvor waren bereits Engagements des Sängers in Paris, Zürich, Wien, Rom und an wichtigen US-Theatern abgesagt worden.