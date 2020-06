Puppentheater: "Der Bauer als Millionär"

Gutes Puppentheater hat suggestive Kraft. Und was ist dafür besser geeignet als Raimunds skurriles Märchenspiel mit seiner naiven Komik voller Melancholie und Weisheit?

Alles spielt sich vor, auf und hinter einer Leinwand ab. Sie gibt die Projektionsfläche, auf der per Video zu sehen ist, was das Team rund um Tristan Vogt und Joachim Torbahn auf einem Tisch in einer offenen Box spielt. Aber teilweise wird mit den Puppen auch im offenen Raum agiert.

Die hohe Kunst, die Puppen im Theater tanzen zu lassen, verlangt etwas, was in Zeiten von Videowall und Digitalfernsehen antiquiert anmutet: Intimität und genaues Zuhören. Die Stimmen im Halbdunkel sind die Direktverbindung zum Zuschauer und können Puppen zum Leben erwecken. Als wär’s Zauberei. Dicht. Auch ohne "Aschenlied".

Und klug. Denn: "Bist du glücklich?" Auf die Frage antwortet Karl, Lottchens Objekt der Begierde, am Ende: "Ich bin zufrieden."



KURIER-Wertung: **** von *****

INFO: Vorstellungen am 10. und 13. bis 17. 8.