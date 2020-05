Puls 4 setzt auf Public Value

Markus Breitenecker (42) ist Chef von PULS 4 - der Sender startete Anfang 2008 - sowie der Österreich-Ausgaben von ProSieben, Sat.1 und Kabel 1.



KURIER: Kurz vor Ende der ORF-Bewerbungsfrist haben nur drei - chancenlose - Gegenkandidaten öffentlich Interesse angemeldet. Was sagt uns das?

Markus Breitenecker: Ich beschäftige mich eher mit dem Programmfeuerwerk im Herbst auf PULS 4 als mit dieser Frage. Ich wünsche dem Kollegen Wrabetz alles Gute für die Wiederwahl.



ORF-General Wrabetz hat kürzlich in einem KURIER-Interview angekündigt, dass die Gebühren an die Inflationsrate angepasst werden.

Schöne Verschleierung der Tatsache, dass sie angehoben werden sollen. Wir als Privatsenderverband glauben, dass eine Gebührenerhöhung nicht notwendig und der öffentlich-rechtliche Auftrag ohne Probleme mit der derzeitigen finanziellen Ausstattung bewältigbar ist. Unserer Ansicht nach könnte man viel Geld und Ressourcen sparen, wenn man nicht so viel Geld für kommerzielles Programm nach Hollywood und Deutschland verschiebt, wo wir Privatsender die gleichen Programme den Zuschauern ohnehin gratis anbieten.



Die Privatsender kritisieren oft, dass der ORF so viel US-Ware im Programm hat. Schon mal darüber nachgedacht, dahingehend selbst die Strategie zu ändern?

Wenn ein öffentlich-rechtlicher Sender die kommerziellen Felder so weit ausreizt, dass er als vierter Sender nach Kabel 1 , ProSieben Austria und ATV jetzt auch "Two and a Half Men"

in der Primetime spielt und öffentlich-rechtliches Qualitätsprogramm - wie am Montag das Interview mit dem beeindruckenden Jean Ziegler - zu Mitternacht, dann ist schon die Frage, wo der Platz für die Privaten ist. Anderes Beispiel: Eine Reportage über XXX-Bordelle im ORF. Da noch darunter zu gehen, würde wahrscheinlich die Grenzen des Niveaus und der Menschenverachtung unterschreiten. Wir setzen mit PULS 4 lieber auf Public Value.