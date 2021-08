Rachel Grau – Zionistin und die erste weibliche Hebräischlehrerin Europas – hatte sich in ihrer Jugend als Mann verkleidet, um selbst Hebräisch lernen zu dürfen. Was Frauen damals verboten war. Das inspirierte den Literaturnobelpreisträger Isaac B. Singer zu dessen Erzählung „Yentl“, die als „Yentl the Yeshiva Boy“ mit Barbra Streisand verfilmt wurde.

Freemans Tante Ruth Klüger-Aliv war ein Gründungsmitglied des Geheimdienstes Mossad, als einzige Frau. In Rumänien organisierte sie unter Lebensgefahr Schiffe, um Juden nach Palästina zu bringen. „Sie war eine Heldin der israelischen Geschichte – größer als das Leben selbst“, sagt Freeman. Seit 2007 kehrt sie für das Projekt „A Letter To The Stars“ immer wieder nach Österreich zurück. In die Stadt, in der man sie als Kind einst ermorden wollte.

Während der Corona-Pandemie wohnte die 94-Jährige im Hotel Imperial: „Das ist meine Rache an Hitler.“ Der hatte das Nobelhotel als seine „Wiener Residenz“ bezeichnet. Als eine der bekanntesten Psychoanalytikerinnen in den USA hat die Altwienerin Schauspieler wie Marlon Brando („Er war sehr einsam, als er zu mir kam“), Woody Allen, Marilyn Monroe („Sie war sehr lieb und so dankbar, wenn jemand nett zu ihr war“), Liv Ullmann oder Burt Lancaster beraten. Einige von ihnen wurden Freunde.