"Promising Young Woman": Amüsanter Thriller zum Thema #MeToo

Sie treibt sich in Bars herum und gibt dort vor, sternhagelvoll zu sein. Damit will sie erreichen, dass sich Männer ihr nähern. Je unsittlicher, desto besser. Denn sie will ihnen eine Lektion erteilen. So auch dem „netten Kerl“, der sie gerade aus der Bar abgeschleppt hat. Wie von ihr erwartet, schlägt er vor, zuerst einmal in seine Wohnung zu gehen. Dort angekommen, beginnt er sie zu küssen. Obwohl sie anscheinend kaum bei Bewusstsein ist. Als es dann Richtung Bett geht, merkt er, dass sie nicht wirklich betrunken ist. Und sie wird in ihrer Annahme bestätigt, dass er nicht wirklich ein netter Kerl ist. Was dann passiert, wird er nicht so schnell vergessen. Mit der originellen Kombination aus Thriller und Tragikomödie, will die Drehbuchautorin und Regisseurin Emerald Fennell ein Rechts-System anprangern, das Sexattentäter vor Anklagen schützt, weil die Opfer eingeschüchtert werden. Also lässt sie ihre Protagonistin Cassie einen Film lang dieses patriarchale System demontieren.