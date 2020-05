Promi-Auflauf bei der Viennale

Festival-Chef Hans Hurch freut sich besonders über seine Stargäste in diesem Jahr: Bevor Regisseur David Cronenberg am 29. Oktober zur Premiere seines Films "A Dangerous Method" in Wien eintreffen wird, durfte Hurch heute Harry Belafonte mit seiner Frau Pamela am Flughafen in Wien abholen. Der 84-Jährige soll bei seinem Wien-Aufenthalt jedoch geschont werden: "Wir wollen nicht den gleichen Fehler machen wie bei der Berlinale. Belafonte hat sich dort so verausgabt, dass er am nächsten Tag flachgelegen ist. Wir achten darauf, dass er ein paar Sachen für uns macht, aber auch Zeit für sich hat." Samstag Abend wird Belafonte bei einer Gala eine Hommage an sein schauspielerisches Schaffen gewidmet.