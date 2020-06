Privat-TV: Das Geschäft mit den Lizenzen

ATV startete heute eine neue Staffel seines "Teenager-machen-sich-unter-Alkohol-Einfluss-zum-Idioten"-Formats "Saturday Night Fever" (20.15 Uhr). Die Dokusoap erfreut sich nicht nur in Österreich großer Beliebtheit, sondern ist auch ein Exportschlager geworden. Der Schweizer Sender 3plus zeigt sie unter dem Titel "Jung, wild, sexy", in Deutschland wird sie auf RTL II als "Saturday Night Fever – So feiert Deutschlands Jugend" zu sehen sein.

Die Liste der Formate, die ATV ins (deutschsprachige) Ausland verkauft hat, ist länger (siehe rechts): Auch die in Deutschland kontroversiell diskutierte Sat.1 -Sendung "Schwer verliebt" geht auf das gleichnamige ATV-Format zurück.