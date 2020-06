Pritzker-Preis für Architekten Wang Shu

Wang gewann 2010 den Preis der Erich-Schelling-Architekturstiftung in Karlsruhe und 2011 die Goldmedaille der französischen Academie d`Architecture. Er ist der Leiter der Abteilung Architektur an der Chinesischen Kunstakademie in Hangzhou und Gastprofessor der amerikanischen Elite-Universität Harvard in Cambridge (US-Staat Massachusetts). Wang soll die jüngste Auszeichnung am 25. Mai in Peking überreicht bekommen.



Der Pritzker-Preis wird seit 1979 verliehen. Die Pritzker-Stiftung wurde von dem Chicagoer Unternehmer Jay A. Pritzker und seiner Frau Cindy gegründet, zu deren Firmenimperium auch die Hyatt-Hotels gehören.