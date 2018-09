Prime Video von Amazon: Roboter, die auf Fernseher starren

Die Menschen schauen in gut mit Breitbandinternet versorgten Gegenden ebenso wie am Land nahe von Mumbai. „Wir können nicht beeinflussen, wie viele Daten wir zu den Menschen bringen können“, sagt Kohn. Also werden die Bilder angepasst, heruntergerechnet, anders aufgelöst.

Ein anderes Labor: Hier drosselt ein kleines Kasterl automatisch die Internetgeschwindigkeit. „Je besser ausgebaut das Internet ist, desto eher wird Prime Video am Fernsehapparat geschaut“, sagt Kohn zum KURIER. „Je schlechter, desto eher am Handy.“ Die schöne neue Fernsehwelt teilt sich (auch) in soziale Klassen.

Prime Video hat am direkten Weg zum Seher aber seinen großen Vorteil: Man kann die AWS-Serverfarmen nützen, riesige Computerzentren, die in der ganzen Welt verteilt sind – also nah am Konsumenten.