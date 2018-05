Pressefreiheit ist „auch bei uns verwundbar“

Reporter ohne Grenzen hat in seinem globalen Bericht für 2017 65 getötete, 326 inhaftierte und 54 als Geisel gehaltene Journalisten gelistet. Erst am Montag waren bei einem Attentat in Afghanistan zehn Journalisten ums Leben gekommen.

Laut „Reporter ohne Grenzen“ habe sich die Lage der Pressefreiheit im vergangenen Jahr jedoch in keiner anderen Weltregion so stark verschlechtert wie in Europa. Österreich liegt im Ranking wie im Vorjahr stabil auf Platz 11.