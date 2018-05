Dürrenmatt im Burgtheater: Der Besuch der alten Dramen

Frank Hoffmann, Regisseur und scheidender Chef der koproduzierenden Ruhrfestspiele Recklinghausen, hält den Fahrplan minutiös ein: In seiner Inszenierung geht es um die Ausformung der Aufenthalte, nicht um ein Hinterfragen des Kurses. An Bord ist, zum Glück, ein tolles Darsteller-Team. Maria Happel ist eine mädchenhafte, versonnene und versponnene alte Dame; Charakterdarsteller Burghart Klaußner setzt den Alfred schon als Fremdkörper in Szene, noch bevor dieser durch das unmoralische Angebot gebrandmarkt ist.

Unterwegs zu Alfreds Endstation gibt es in der neuen Burgtheaterproduktion jedenfalls lohnenswerte Haltestellen, etwa die zwei großen, fast brutalen Ironisierungen der Kleinpolitik: Roland Koch als Bürgermeister hält sich in einem grandios an jeder Sprachbildrichtigkeit vorbeigurgelnden Politikerredenfluss virtuos über Wasser und bekommt Szenenapplaus. Und beim finalen Urteilsspruch für Ill – gegen Ill – verstricken sich Polizist, Pfarrer, Bürgermeister, Ortsarzt in die Mikrofonschnur – und in die große Lüge vom moralischen Handeln.