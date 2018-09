Premiere für "Ich weiß alles": Keiner wird gewinnen

* Disclaimer: Das TV-Tagebuch ist eine streng subjektive Zusammenfassung des TV-Abends *

Schlaue Leute haben sich eine neue Samstagabend-Quizshow für sehr schlaue Leute ausgedacht. „Ich weiß alles“, behaupten diese sehr schlauen Leute und so heißt auch die neue, bombastisch angelegte Eurovisions-Sendung.

Weil die ARD "das härteste Quiz Europas mit den schwersten Fragen" versprochen hat, wurden drei schwere Hürden eingezogen, bevor einer der Kandidaten aus drei Ländern in die finale Runde um 100.000 Euro einziehen kann. Hat man eine der drei Runden verloren, ist unwiederbringlich Schluss.

In der ersten Runde treten die Kandidaten gegen Experten in vier Fachgebieten an. Hier konnte man per Zufallsgenerator etwa Fußball-Weltmeister Lothar Matthäus zugelost bekommen, der bei einer der drei Fragen tatsächlich der Meinung war, die Fußball-WM 2018 habe sich dadurch ausgezeichnet, dass vor diesem Finalturnier noch nie so viele Flitzer verhaftet worden wären. Tatsächlich konnten zwei von drei Kandidaten die Hürde „Loddar“ überwinden.

Schauspieler Ben Becker war ein Mal als Goethe-Auskenner gefragt, Showlegende Thomas Gottschalk drei Mal als Beatles-Fan und Til Schweiger drei Mal als Deutschlands Mann für Hollywood.

Kampf gegen den Schwarm

Hat man einen der Experten bezwungen, heißt es in der zweiten Spielrunde gegen die tausend Zuschauer im Studio anzutreten. Die Macht der Schwarmintelligenz kann insofern verringert werden, indem der Kandidat sich nach Beantwortung der drei Fragen jeweils aussuchen darf, gegen welche Altersgruppe welchen Geschlechts er spielt. Das ist nicht unspannend. Ist man zum Beispiel der Meinung, Männer über fünfzig haben eine Küche selten von innen gesehen, könnte man diese Gruppe bei einer Küchenfrage auswählen. Machosprüche bieten sich hier förmlich an. Moderator Jörg Pilawa ging auf dieses Angebot gerne ein. Nicht nur bei einer Frage zum „gerade voll im Trend liegenden Frühstücksklassiker ‚Eier Benedikt‘“.

Wenn Pilawa mit „Ich weiß alles“ den Charme der Spielshowklassiker früherer Jahrzehnte in den Samstagabend zurückzaubern will, dann hat man dieses Ziel offenbar auch mit einer altertümlichen Einladungspolitik verfolgt. Unter den 18 Hauptbeteiligten (Moderator, Kandidaten, Experten und „Quiz-Giganten“) befanden sich bei der ersten Ausgabe der Show lediglich drei Frauen.