Premiere für die Metastadt als Open-Air-Location

Einlass heute ist um 16.30 Uhr, Showbeginn um 17.45 Uhr, wobei der Hauptact The 1975 mit The Japanese House und Two Door Cinema Club von zwei Vorgruppen unterstützt wird. The 1975 stellen bei dem Konzert ihr umjubeltes Album „A Brief Inquiry Into Online Relationships“ vor, das eine bunte Mischung aus Soul, Stadion-Rock, Pop und gelegentlich Jazz bietet, zu der Sänger Matthew Healy unverblümt über die Glücks- und Tortur-Momente von Sucht-Abhängigkeit, romantische Sehnsucht und die chaotische Weltlage singt.