Premiere des ersten Kehlmann-Stücks

KURIER: Die Gretchenfrage lautet hier wohl: Wie halten Sie's mit der Mathematik?

Johannes Silberschneider: Ich war ein schlechter Mathematikschüler. Mein Gymnasiumsdirektor, der mich in dem Fach unterrichtete, war allerdings ein großer Gödel-Verehrer. Der Name ist mir seit damals vertraut.



Wie geht's Ihnen mit dem Theatercharakter Gödel?

Er nimmt sehr schnell von einem Besitz, zuerst sehr nett, liebenswürdig, aber zum Schluss wird's mit ihm immer komplizierter. Eine eigenartige Persönlichkeit. Ein höflicher, unauffälliger Mensch, aber im Stillen bastelt er an einer geistigen Bombe, die er dann der Welt serviert. Er war seiner Zeit Jahrzehnte voraus. Er ist unbemerkt in die mathematische Festung eingedrungen und hat sie um den Mythos der Uneinnehmbarkeit gebracht.



Da dies eine Uraufführung ist, sind Sie der Erste, der dieser Figur Profil gibt.

Ich habe davor ein wenig Scheu. Ich fühle mich sehr in der Verantwortung Menschen gegenüber, die tatsächlich gelebt haben. Und das ist noch dazu der erste Auftritt eines österreichischen Genies in der dramatischen Szene, da habe ich schon Schiss. Aber der Erste bin ich ja nicht; der Erste war Peter Jordan bei den Salzburger Festspielen.



Waren Sie bei dessen szenischer Lesung?

Natürlich. Und mir hat da schon gefallen, dass das Stück trotz zeitgeschichtlicher und menschlicher Abgründe, trotz des naturwissenschaftlichen Überbaus Humor hat. Es ist eigentlich die Gegenthese zu Kehlmanns Salzburgrede. Es ist, was die Briten "witty" nennen - geistreich und witzig.



Gödel führte bei aller Genialität ein tragisches Leben. War er zu klug zum Leben?

Glaube ich nicht, er war vielleicht nur zu einseitig neugierig. Princeton war für ihn der falsche Boden. Im Vorkriegs-Wien hatte er ein gesellschaftliches Leben, Damenbekanntschaften, genoss diesen Schmelztiegel der Kulturen. In Princeton entwickelte er seine psychische Labilität, hatte keine Ablenkung vom Denken mehr in diesem einerseits kleinkarierten und spießigen, andererseits überdimensionalen Geistesgetto. In dieser Druckkochtopf-Atmosphäre konnte ja nur so etwas entstehen, wie die Atombombe und der Computer. Also die beiden vernichtenden Erfindungen des 20. Jahrhunderts.



Andererseits aber...

... darf man nicht vergessen, warum Gödel aus Österreich weg ist, frei nach dem Lueger-Ausspruch: Wer Jude ist, bestimme immer noch ich. Dazu fällt mir ein, dass Gödel einen ontologischen Gottesbeweis nach den Thesen eines mittelalterlichen Scholastikers errechnete und dann zu seinem Assistenten Hao Wang meinte: Dass Gott existiert, bedeutet nicht, dass er gut ist. Gödel hat sich da auf was eingelassen. Aber vielleicht will Gott, dass sich der Mensch mit ihm rauft, wie Jakob im alten Testament.



Verstehen Sie Gödel?

Er ist mir sehr nahe und vor allem sehr sympathisch. Ich verstehe vieles an ihm, aber will es nicht bis ins letzte Detail nachvollziehen können, sonst drehe ich auch noch durch. Die Mathematik aber - verstehe ich immer noch nicht.