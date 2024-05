"Capri" im Schauspielhaus: Liegestühle am Balkon oder doch Erholung am Meer

Urlaubsfantasie

Auch im Sommer nicht. Das war schon in ihrer Kindheit so. Dann taucht mitten in der Nacht dieses Kind in ihrer Küche auf. Wahnvorstellung? Der unerfüllte Kinderwunsch einer Enddreißigerin? Oder hat das Kind etwas mit dem Foto zu tun, das sie von ihrer Mutter gefunden hat?

Stets hatte diese behauptet, dass sie nie auf Urlaub war. Und dann das, ihre Mutter als Elfjährige am Meer, Sonne, Palmen, Strand und Möwen inklusive. Auf der Rückseite des Fotos ist „Capri 1968“ notiert. Also auf nach Hause. Last Exit das Gespräch mit der Mutter. Nur das kann für die Autorin die Lösung ihrer Blockade bringen. Noch besser als ein einfaches Gespräch: ein Urlaub auf Capri.

Regisseurin Valerie Voigt hat Gschnitzers fulminante Wortkaskaden auf vier Schauspielerinnen aufgeteilt.